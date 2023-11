VENETO – Turetta accusato di omicidio volontario: possibile rientro in Italia entro 10 giorni

L’accettazione di Filippo Turetta di ritornare in Italia costituisce un “fattore che accelera, entro un periodo di circa dieci giorni, la prospettiva di intraprendere” le necessarie procedure per la sua estradizione.

Lo ha dichiarato ai giornalisti il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. “Già dal giorno precedente – ha spiegato a Venezia – sono stati avviati contatti con le autorità giudiziarie tedesche; i tempi dell’estradizione di Filippo Turetta sono sotto il loro controllo, ma dimostrano una notevole disponibilità alla collaborazione”. “Abbiamo iniziato – ha riassunto – con la ricerca di due persone scomparse, e ora conosciamo l’esito della situazione a Barcis. Tuttavia, tra questi eventi, vi sono numerosi elementi da coordinare, non solo il ritrovamento a Barcis, ma anche lo svolgersi degli avvenimenti. “Necessitiamo di unire tutti gli elementi, evitando di frammentare le singole fasi, poiché ciò potrebbe compromettere l’efficacia dell’indagine”. Secondo Cherchi, “tutti i dati acquisiti sono stati recuperati in modo tempestivo; attualmente non sussiste alcuna urgenza, e gli esperti di Turetta e delle parti danneggiate avranno la possibilità di partecipare a tutti i nostri accertamenti in collaborazione con i nostri tecnici” (fonte: ANSA).

“Il rinvenimento del corpo della giovane richiede chiaramente una modifica dell’incriminazione, che è stata pertanto modificata. Attualmente si tratta di omicidio volontario, ma si tratta di un’accusa temporanea in quanto è necessario condurre tutti gli accertamenti tecnici relativi ai luoghi, agli elementi rinvenuti e all’auto coinvolta. È essenziale ascoltare la versione dei fatti di Turetta, e solo a quel punto sarà possibile formulare un’accusa più completa.” Il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, ha illustrato il cambio nell’incriminazione provvisoria di Filippo Turetta a omicidio volontario. Diventa cruciale comprendere se il crimine fosse premeditato, considerando tutti gli elementi nelle mani degli investigatori.