VENETO – Trovato cadavere che galleggia nel fiume, ipotesi suicidio

Tragico ritrovamento, ieri pomeriggio, nella Bassa Padovana. Una donna di 36 anni, di origini romene, è stata trovata morta nel canale Bisatto, emissario del Bacchiglione. La scoperta, fatta ad Este, in via Borgofuro: una persona se ne sarebbe accorta passeggiando sotto il sole e avrebbe chiamato subito i soccorsi. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, che hanno recuperato il cadavere. La donna aveva con sé uno zainetto con dentro portafogli ed effetti personali e non presenta violenza. I militari ora stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso: l’ipotesi al momento più plausibile è quella del suicidio.