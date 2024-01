VENETO – Trauma alla caviglia , interviene il soccorso alpino

Attorno alle 11 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, per intervenire in supporto dell’ambulanza per un infortunata a Malga Barbaria sopra Pianezze, non raggiungibile dalla strada per la presenza di uno strato di ghiaccio. La 62enne di Valdobbiadene (TV), che si era procurata un probabile trauma alla caviglia durante una camminata, era stata accompagnata dagli amici alla malga. I soccorritori si sono avvicinati il più possibile con il fuoristrada, per poi proseguire a piedi l’ultimo tratto inaccessibile, assieme al personale sanitario. Una volta da lei, la squadra la ha stabilizzata e caricata in barella per trasportarla un chilometro e trasferirla in ambulanza.