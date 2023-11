VENETO – Traffico internazionale di droga, arrestato latitante

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Torino nei confronti di un soggetto albanese indagato per traffico internazionale di stupefacenti.

Il soggetto, ritenuto quale partecipante ad una associazione criminale composta da personaggi italiani e albanesi dedita al traffico internazionale di stupefacenti tra il Piemonte e il Veneto, era sfuggito alla cattura nel mese di febbraio 2023 presso la sua dimora di Asti e da quel giorno si è reso irreperibile. Le indagini svolte sul gruppo criminale nell’anno 2022 dall’Autorità Giudiziaria di Torino avevano permesso di sequestrare circa 130 kg di cocaina con l’arresto in flagranza di reato di 3 soggetti.

Dal mese di aprile 2023 il procedimento penale è stato poi trasferito per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Venezia che ha coordinato le successive investigazioni delegate alla Guardia di Finanza di Venezia. Dagli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle è stato localizzato il target in territorio albanese dove lo stesso si era rifugiato presso alcuni congiunti, permettendo così all’A.G. competente di richiedere l’estensione del provvedimento di cattura in campo internazionale. Grazie alla cooperazione internazionale giudiziaria promossa dall’organismo EUROJUST, le Autorità Albanesi hanno acconsentito alla richiesta italiana, autorizzando l’arresto provvisorio del soggetto per la successiva estradizione sul territorio nazionale.

L’attività è stata svolta in territorio albanese in data 7 novembre 2023, con la partecipazione di personale del G.I.C.O. di Venezia che ha affiancato le Forze di polizia albanesi nell’esecuzione della misura cautelare e la fattiva collaborazione del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma anche per il tramite dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza in Albania.