VENETO – TAMPONAMENTO TRA TIR, UN MORTO

La scorsa notte, poco prima dell’una, i pompieri sono intervenuti in tangenziale A57, all’altezza dell’uscita per l’aeroporto, in direzione Trieste, per un tamponamento tra mezzi pesanti. I pompieri arrivati con due squadre tra cui il personale di autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’autista che trasportava prodotti pe l’igiene personale, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Illeso l’autotrasportatore dell’altro mezzo che trasportava bestiame. Sul posto il personale di Autovie Venete e la polstrada per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4 con la rimozione dei veicoli incidentati.