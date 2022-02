VENETO – Spray al peperoncino in classe: 16 studentesse intossicate

Uno spray al peperoncino usato in una scuola di Verona, l’istituto di estetica e acconciatura Luniklef, ha portato all’ospedale 16 persone di cui 3 in codice giallo. E’ accaduto stamattina. La sostanza sarebbe stata liberata in un’aula dell’istituto, tanto da provocare malesseri per circa venti persone. Intorno alle 9 alcune alunne hanno cominciato ad avvertire i primi problemi. Sei i mezzi intervenuti, tra cui l’Ambulanza infermierizzata e l’auto medica.

La scuola è stata evacuata. Dopodiché i Vigili del Fuoco scaligeri hanno verificato che non si trattasse di qualcosa di più grave che la liberazione dello spray. Rientrato l’allarme, le alunne non coinvolte, sono rientrate nelle proprie classi.