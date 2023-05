VENETO – Spinge a terra una donna in bici con il nipotino e la deruba, arrestato 17enne straniero

Un ragazzo marocchino di 17 anni è stato arrestato dopo un inseguimento, sabato alle 17 lungo l’Ostiglia a San Giorgio delle Pertiche nel Padovano.

Il giovane, assieme ad un complice, ha atteso che una donna di 72 anni in bicicletta con il nipotino di 9 anni passasse, per aggredirla, scaraventarla a terra e rubare 15 euro e un telefono cellulare. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di una coppia di ciclisti. Mentre la ciclista donna assisteva la 72enne ed il nipotino, l’uomo si è messo all’inseguimento dei fuggitivi allertando nel frattempo i carabinieri. I militari all’altezza di Arsego hanno fermato il 17enne che aveva con sé la refurtiva, mentre il complice potrebbe essere catturato a breve. Il 17enne è stato denunciato al Tribunale dei Minori per rapina aggravata in concorso. La 72enne è stata curata all’Ospedale di Camposampiero