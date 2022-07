VENETO – Sorpresa coppia di spacciatori: aveva 70 chili di droga in casa

La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato un ingente quantitativo di stupefacenti, tra hashish, cocaina e marijuana, a due soggetti di nazionalità albanese, sposati tra loro e domiciliati a Mestre. In totale, il sequestro ammonta a 70 chilogrammi.



Il tutto è scaturito da un controllo di una pattuglia della Compagnia Pronto Impiego del capoluogo lagunare. I militari sono stati attirati da una vettura che, appena immessasi sulla carreggiata, alla vista dei militari, aveva tentato di invertire il senso di marcia. L’intervento dei finanzieri ha permesso di bloccare il veicolo e controllare i due occupanti, due coniugi albanesi, nervosi ed evasivi alle domande delle Fiamme Gialle. Accompagnati presso il domicilio per l’ispezione del veicolo, sul posto è stata trovata una seconda autovettura, parcheggiata in cortile e nel cui bagagliaio sono stati trovati diversi panetti di hashish, per un totale di circa 20 kg.

L’uomo, a quel punto, ha cercato di darsi alla fuga ma è stato prontamente bloccato. Intervenuta l’unità cinofila, le operazioni sono proseguite in casa, dove sono stati rinvenuti 300 grammi di cocaina, nascosti nel condotto di evacuazione dei fumi, e la documentazione relativa alla compravendita di stupefacente. Durante la perquisizione, sono emerse anche le chiavi di un secondo appartamento a disposizione dei due, distante solo qualche chilometro. In questo secondo appartamento, i coniugi avevano stipato 3 chilogrammi di cocaina, 20 chili di marijuana e 27 di hashish, già diviso in 55 panetti.

La droga probabilmente era destinata a rifornire le principali piazze di spaccio durante la stagione estiva e si stima avrebbe potuto fruttare un milione di euro.

I due coniugi sono stati arrestati e portati in carcere.