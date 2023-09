VENETO – Soccorsa cercatrice di funghi nei boschi

Questa mattina verso le 10 il Soccorso alpino di San Vito di Cadore è stato attivato per una cercatrice di funghi, infortunatasi nei boschi sopra la strada che porta al Rifugio Talamini. Una squadra si è portata con i mezzi a quota 1.200 metri e ha trovato il marito della 77enne di Oderzo (TV), che ha dato indicazioni. Raggiunta la donna dopo aver percorso un centinaio di metri tra gli alberi, le sono state prestate le prime cure per un possibile trauma alla gamba da scivolamento. Imbarellata, l’infortunata è stata calata fino alla strada e affidata all’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Cortina.