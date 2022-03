VENETO, s’intasca i soldi dell’azienda in pausa pranzo: denunciata 46enne

Martedì 1 marzo, una donna di Campo San Martino è stata sorpresa a rubare dai carabinieri. Sulla donna gravava già un’indagine in corso. A quanto pare, la 46enne era colpevole di svuotare la cassa dell’agenzia di pratiche auto per cui lavorava come donna delle pulizie, entrando di nascosto e rubando i soldi della riscossione bolli.

L’azienda si trova a Piazzola sul Brenta e la donna aveva le chiavi per poter svolgere il suo lavoro in orario di chiusura. Tra gennaio e febbraio avrebbe più volte rubato dalla cassa, approfittando dell’ufficio che si svuotava. Martedì è stata sorpresa con 170 euro dai carabinieri e a casa ne aveva altri 700. Si stima i suoi furti ammontino ad oltre 6 mila euro.