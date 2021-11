Veneto: si getta dal furgone in fiamme e muore investito

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Questa mattina, poco prima delle 8, un uomo di 37 anni è morto investito a Minerbe, nella Bassa Veronese. L’uomo si era gettato dal proprio furgone, andato improvvisamente in fiamme per cause da accertare, ed è morto investito da un’automobile.

La vittima stava viaggiando con un collega sulla strada regionale 10 che porta da Bevilacqua a Legnago. Il mezzo ha quindi preso fuoco e i due, presi dal panico, si sono lanciati giù. Il 37enne è stato investito da un veicolo che non è riuscito a schivarlo. Il collega, caduto nel fossato adiacente alla strada, è rimasto ferito non gravemente. I soccorritori del Suem hanno potuto solo constatare il decesso.