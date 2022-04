VENETO – Sgominata banda di spacciatori: otto arrestati, sequestrato un chilo e mezzo di coca

I carabinieri della squadra mobile di Trieste hanno concluso un’operazione in materia di droga a cavallo tra il Veneto e il Friuli. Otto gli arrestati, mentre un altro uomo è ricercato nel Veneziano. Oltre 60 i militari impegnati, con la collaborazione delle squadre mobili di Venezia, Padova, Treviso, Pavia e Rovigo e dei reparti cinofili e prevenzione crimine della polizia. Dieci perquisizioni a carico degli indagati e di persone a loro vicine.

Le indagini erano iniziate otto mesi fa, otto mesi in cui i militari hanno raccolto diverse prove a carico di trafficanti di origine tunisina ed albanese di età compresa tra i 20 e i 40 anni. In nove sono sotto custodia cautelare, sette in carcere e due ai domiciliari. Uno di loro, un tunisino, è stato preso in flagrante mentre spacciava cocaina ad alcuni giovani in piazza Garibaldi a Trieste.

La banda tunisina si riforniva settimanalmente da quella albanese, che aveva sede nell’area di Venezia. Questi si recavano di frequente a Trieste per rifornire di droga i tunisini o per ricevere denaro. La droga veniva quindi rivenduta al dettaglio attraverso una rete capillare di spacciatori.

In totale, è stato sequestrato un chilo e mezzo di cocaina purissima, nascosta in aree verdi della città. Gli investigatori hanno documentato un centinaio di sessioni; gli arresti sono stati eseguiti a Trieste (quattro), Rovigo (uno), Padova (uno) e Pavia (uno).