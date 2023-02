VENETO – Auto tamponata: muore ragazza in vacanza con gli amici, in Veneto per il Carnevale di Venezia

La notte scorsa, poco prima delle 1:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Circonvallazione Est lungo la SR 53 a Castelfranco Veneto per un incidente tra due auto: una giovane ragazza deceduta e un ferito. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il teatro incidentale ed estratto dalla Nissan Micra una giovane donna 23enne, Clara Amman, originaria di Roma. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha solo potuto constatarne la morte. Ferito il conducente 52enne del SUV Toyota finito nel fossato dal lato opposto della strada, preso in cura dai sanitari e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4:30.

La ragazza, in auto con i suoi amici (N.P., 26enne al volante, A.D.B. 25enne e R.L. 28enne passeggeri), tutti studenti dell’Università di Torino, si trovava in Veneto per il Carnevale di Venezia. Si erano fermati ad un distributore e con l’auto si erano immessi nella Castellana quando sono stati centrati in pieno dal SUV