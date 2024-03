VENETO – Schianto sulla regionale: tre feriti

Intervento dei vigili del fuoco alle 12:30 di lunedì, per una grave incidente stradale tra un’auto ed un furgone sulla SR 348, a Montebelluna, poco dopo il distributore del Galoil: tre persone ferite.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal distaccamento di Montebelluna dopo aver messo in sicurezza il mezzo, ha estratto dalle lamiere la donna alla guida dell’auto, per affidarla poi alle cure del personale sanitario, come anche l’uomo e la donna a bordo del furgone.

Sul posto per i rilievi del sinistro i carabinieri, a gestire la viabilità la polizia locale.