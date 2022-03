VENETO – Schianto fatale nella notte: morte due donne

Questa notte, due donne, Miriam Cappelletto e Mara Visentin, 51 e 63 anni, entrambe di Preganziol, hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto a Frescada di Preganziol, lungo il Terraglio. Le due vittime erano a bordo di una Citroen C1 di colore rosso che è stata travolta da una Bmw condotta da un 25enne rom, ora in ospedale in prognosi riservata. La macchina delle due donne si è spezzata in due tronconi, finendo nel fosso. I medici e i tecnici del Suem non hanno potuto far nulla per salvare la vita alle due vittime, morte entrambe sul colpo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Treviso e i vigili del fuoco. Gravi ripercussioni sul traffico fino a stamattina, alimentati perché un bus di FlixBus, nel tentativo di fare manovra, è finito nel fossato, causando disagi alla circolazione.