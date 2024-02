VENETO – Riduce in schiavitù la compagna: arrestato 48enne

Un 48enne residente a Vigonza, di origini rumene, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Vigodarzere in seguito ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del giudice per le indagini preliminari di Padova. L’uomo è accusato del reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo ha precedenti penali simili relativi ad una precedente relazione e avrebbe perpetrato continui atti di violenza nei confronti della sua compagna convivente a partire dall’aprile 2023. Tali maltrattamenti, alimentati da gelosia e accentuati dall’abuso di alcol, includerebbero episodi di percosse e minacce.

Alla donna era stato imposto di non uscire di casa, di non usare i social media, e di comunicare solo con lui o con il figlio della donna. Controllava costantemente il suo telefono e le avrebbe sottratto i documenti d’identità per impedirle di allontanarsi o di tornare in Romania. L’ultimo episodio l’11 febbraio con la chiamata dei coinquilini della coppia durante una nuova lite. L’uomo ubriaco stava maltrattando la moglie. Un atteggiamento sembra costante verso la donna e il figlio negli ultimi anni. Da lì era scattata l’ordinanza restrittiva. Non dimostrando alcun pentimento e volontà di cambiare è stato arrestato