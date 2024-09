VENETO – Recuperato escursionista nella notte

Si è concluso verso le 3.30 di questa notte l’intervento di una squadra del Soccorso alpino della Val di Zoldo, in aiuto di un escursionista statunitense fuori sentiero in discesa dal Rifugio Torrani. Il 31enne aveva lanciato l’allarme verso le 22.30, poiché concluso il tratto roccioso ormai al buio, aveva perso i bollini di riferimento della normale sui ghiaioni verso valle. A causa della difficoltà delle comunicazioni, intercettata la luce della frontale dell’uomo, un soccorritore dal basso dava indicazioni sulla sua posizione alla squadra veloce in salita. Raggiunto in due ore e mezza tra spostamento con i mezzi e a piedi, l’escursionista è stato condotto sul sentiero, un centinaio di metri distante da dove si trovava, accompagnato sulla strada e portato alla sua macchina a Palafavera.