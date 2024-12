VENETO – Recuperato cacciatore infortunato

Scivola durante una battuta di caccia e si infortuna. Questa mattina verso le 11.30, la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Verona per un cacciatore che, messa male una gamba percorrendo un bosco scosceso in località Precastio, aveva riportato un probabile trauma a tibia e perone. Raggiunto da una squadra, compreso il medico di Stazione, dai Vigili del fuoco e dal personale sanitario del 118, al 55enne di Monteforte d’Alpone sono state prestate le prime cure. Caricato in barella, l’infortunato è stato sollevato per contrappeso per una quarantina di metri e poi trasportato a braccia per 50 minuti fino all’ambulanza.