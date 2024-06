VENETO – Recuperati nella notte due escursionisti

Ieri sera attorno alle 22.50 il Soccorso alpino di Cortina è stato allertato per due escursionisti in difficoltà in Val Pra de Vecia. Usciti tardi dalla Ferrata Renè de Pol sul Forame, nel Gruppo del Cristallo, i due ventenni inglesi, ben attrezzati, ormai buio avevano perso la traccia del sentiero, finendo bloccati senza riuscire più ad orientarsi. Risaliti alla loro posizione, una squadra li ha raggiunti poco sotto il sentiero, per poi riportarli sul tracciato, riaccompagnarli a valle e da lì a Fiames.