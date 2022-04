VENETO – Rapinatori colpiscono due volte in pochi minuti armati di taglierino

A Motta di Livenza, ieri, poco dopo le 12, sono avvenute due rapine in brevissimo tempo: la prima ai danni di un ufficio postale, quello in piazza Martiri della Libertà, la seconda ai danni della filiale di un istituto di credito, banca Intesa in via Amalteo. Ad entrare in azione tre ignoti malviventi, armati di taglierino, tutti giovani e con un accento tipico del Sud Italia. Col volto coperto dalle mascherine anti-Covid-19, avrebbero colpito le due strutture facendosi consegnare poche centinaia di euro per poi scappare a piedi. Nessun ferito. Sul posto i carabinieri per le indagini. In entrambi i casi, la tecnica è stata la stessa: uno dei tre è rimasto a fare il palo mentre gli altri due entravano negli istituti. Minacciato il cassiere, ecco che si facevano dare i soldi. Nell’ufficio postale il bottino è stato di circa 200 euro; uno degli impiegati si è preso uno schiaffo al volto mentre cercava di fermare i rapinatori. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere.