VENETO – Anziano rapinato e seviziato muore dopo agonia: marocchino arrestato (interrogato oggi)

Il marocchino 36enne Mohamed Boumarouan, con diversi precedenti per furti e rapine, avrebbe brutalmente seviziato Adriano Armelin, 83enne, provocandone la morte al fine di derubarlo, verrà interrogato oggi dal Gip del Tribunale di Treviso. Boumarouan, residente a Moriago della Battaglia, è difeso da un avvocato di Firenze, dove in passato si era reso protagonista di altri reati. Oggi verrà decisa anche la data dell’autopsia su Armelin, ex elettrauto. L’uomo è stato colpito ripetutamente alla testa con una bottiglia e contro il muro, legato mani e piedi ed è stato trovato agonizzante venerdì alle 20. Il marocchino sarebbe fuggito con una confezione di verdure surgelate e delle merendine, che ha perso durante la fuga.