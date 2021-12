Rapina ad un locale, portati via mixer e lettori cd per 12 mila euro

Domenica 5 dicembre, nel pomeriggio, poco dopo le 18.30, un uomo ha rapinato il locale New Age di Roncade. L’uomo, apparentemente sulla trentina, è stato avvistato con il volto coperto da cappuccio e mascherina. Il furto è stato immortalato dalle telecamere, mentre l’uomo portava via quattro lettori cd e due mixer, mettendoli in un borsone. L’uomo è entrato forzando una porta sul retro e facendo scattare l’allarme. Dopo la denuncia presentata dal titolare, ora i carabinieri di Roncade stanno setacciando le telecamere della zona per ritrovare l’auto del ladro.