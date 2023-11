VENETO – Ragazzi scomparsi, l’appello dei genitori e le ricerche per ora senza esito (FOTO&VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 16 – La Fiat punto nera sulla quale si trovavano Giulia Cecchettin e l’ex fidanzato Filippo Turetta era “ancora in movimento almeno fino alla notte scorsa”. Lo ha confermato il criminologo Edoardo Genovese, che sta assistendo in queste ore le famiglie dei due ragazzi.

La vettura che sabato notte è stata registrata in transito ai confini tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, è stata intercettata un’ultima volta ancora ieri notte, in uscita o in entrata, da un varco elettronico targsystem in una zona dell’alta provincia di Belluno. Finora tuttavia gli accertamenti in quell’area non avrebbero portato a risultati

AGGIORNAMENTO ORE 15 – Un appello ai figli affinché li contattino al più presto è stato fatto poco fa a Vigonovo dai genitori di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due 22enni, ex fidanzati, dei quali non vi sono più notizie da sabato scorso. Il papà di Giulia e i genitori di Filippo si sono presentati assieme davanti ai cameramen delle tv e ai giornalisti ed hanno letto, separatamente, due brevi dichiarazioni.

In entrambe si sono rivolti ai figli pregandoli di contattarli al più presto e hanno rivolto un appello a chiunque abbia notato la Fiat Punto nera guidata da Filippo a segnalare la cosa alle forze dell’ordine. “Filippo era del tutto normale in questi giorni, anche l’ultimo giorno che l’abbiamo visto sembrava stare bene” ha detto il papà, Nicola Turetta, “vogliamo bene a Filippo e vogliamo bene a Giulia, vogliamo soltanto che ritornino a casa” ha concluso la mamma del ragazzo. “Filippo, hai una responsabilità nei confronti di Giulia, fermati, chiama i tuoi genitori o chiedi aiuto a qualcuno, non ti preoccupare. Giulia è una ragazza delicata, l’aspettiamo a casa, aspettiamo a casa Giulia e te, e anche i tuoi genitori ti aspettano”. È anche Elisa Camerotto, la zia materna di Giulia, a lanciare l’ennesimo appello per cercare di portare a casa i due ex fidanzati, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ragazzi di 22 anni di cui non si ha più notizie da sabato sera.ANSA

Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno fatto ricerche lungo il Naviglio del Brenta su richeista dei Carabinieri e sono stati verificati gli argini con un gommone e il sorvolo degli elicotteri Drago. Esito delle ricerche, per ora, nullo. Le squadre sono rientrate in sede poco fa.