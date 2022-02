VENETO – Precipita da un’impalcatura: muore operaio 48enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Tragica morte sul lavoro ieri all’Ecoprogetto di Fusina, località di Marghera. Intorno alle 11, un operaio di 48 anni è morto precipitando da un’impalcatura dell’altezza di circa 4 metri. I sanitari del Suem 118 intervenuti sul posto non sono riusciti a rianimare l’uomo, che sarebbe morto sul colpo, e hanno dovuto constatarne il decesso.

La vittima stava lavorando per una ditta esterna, convocata sul posto per dei lavori di manutenzione su un impianto di selezione della plastica. Intanto, polizia di stato e ispettori dello Spisal, il servizio sanitario di sicurezza sul lavoro, stanno raccogliendo informazioni e testimonianze dei presenti. Si tratta del secondo morto in pochi giorni a Marghera, dopo che un operaio è morto a seguito di un colpo subito da una pala meccanica.