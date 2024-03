VENETO – Picchia selvaggiamente la convivente, anche con una cinghia: arrestato

In flagranza di reato, i Carabinieri di Castelmassa (Rovigo) hanno arrestato un uomo di 41 anni di nazionalità marocchina, residente nella zona, per maltrattamenti protrattisi per mesi ai danni della sua convivente italiana di 47 anni, incluso l’utilizzo di cinghiate. L’intervento dei militari è stato provocato da una chiamata d’emergenza che segnalava urla disperate provenienti da una casa occupata da una coppia.

All’arrivo dei Carabinieri, l’abitazione si presentava completamente disordinata, con mobili e oggetti distrutti, e la donna mostrava evidenti segni di aggressione su tutto il corpo, compresi quelli causati dall’uso di una cintura. Mentre l’uomo veniva fermato e portato in caserma, la donna riceveva i primi soccorsi dai sanitari del Suem 118 e veniva trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Rovigo. Qui i medici hanno deciso di trattenerla per ulteriori approfondimenti diagnostici, stabilendo una prognosi provvisoria di quaranta giorni.