VENETO – Pescatore nelle sabbie mobili: salvato dall’elicottero dei vigili del fuoco (FOTO

Poco dopo le 14:30, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti sul fiume Piave all’altezza di Ponte di Piave (TV) per il salvataggio con l’elicottero di un pescatore finito nelle “sabbie mobili” in prossimità dell’argine. L’uomo è sprofondato fino l’ombelico nella melma rimanendo bloccato. Lo stesso è riuscito con il telefonino a dare l’allarme alla sala operativa del 115. Una volta individuato in mezzo alla vegetazione, un elisoccorritore si è calato raggiungendo l’uomo, che è stato imbragato per essere tirato fuori dalla trappola di fango e issato a bordo dell’elicottero. Drago 149 è poi atterrato in uno spiazzo, dove erano presenti le squadre di terra dei vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del Suem.