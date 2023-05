VENETO – Perdita di GPL in azienda: ampia zona evacuata

In aggiornamento

Dalle 16:30 circa, stanno operando presso l’azienda Bayfin a Ponte nelle Alpi per una perdita di GPL avvenuta su una valvola, durante le operazioni di travaso da una piccola autocisterna verso un deposito dell’azienda. Scattato il piano di emergenza l’azienda è stata subito evacuata. I vigili del fuoco accorsi con la prima e seconda partenza del comando di Belluno, con il supporto di 2 autobotti, il carro aria e altri 3 mezzi dei volontari e oltre 20 operatori, hanno iniziato le operazioni per abbassare con getti d’acqua nebulizzata la nuvola di gas. Altri vigili del fuoco stanno intervenendo per bloccare la perdita. In arrivo da Milano il nucleo NBCR avanzato (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e una squadra NBCR da Venezia. Le strade circostanti per un ampio raggio sono state interdette alla circolazione. Le operazioni di soccorso sono coordinate dal comandate dei vigili del fuoco Antonio del Gallo.