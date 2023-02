VENETO – Operaio si infortuna a Lozzo Atestino: mano stritolata

Incidente sul lavoro stamane (9 febbraio) a Lozzo Atestino in via dei Gelsi nella ditta Fratelli Polli. Un operaio di 40 anni si è infortunato ad una mano, rimasta schiacciata da un macchinario, mentre stava lavorando. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto Spisal e Carabinieri di Abano oltre ai sanitari del Suem che l’hanno stabilizzato e poi portato in eliambulanza all’ospedale di Padova. Sono in corso indagini per capire la dinamica dell’incidente