VENETO – Operaio 31enne muore sepolto da un carico di ghiaia

Un 31enne moldavo è morto ieri travolto da un cumulo di ghiava in una cava, nel pomeriggio di ieri, presso la ditta Mosole di Spresiano (Tv). La vittima lavorava nella ditta da meno di un anno ed aveva moglie e figlia di 5 anni. Il corpo dell’uomo senza vita è stato trovato dal titolare della ditta, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto Suem, forze dell’ordine e Spisal per indagare sull’accaduto. Pare che l’uomo sia stato agganciato a un nastro trasportatore.