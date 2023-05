VENETO – Non torna a casa dopo un pic nic: viene ritrovato nel Bacchiglione morto intrappolato nell’auto

Tragico incidente sabato pomeriggio a Padova. Un uomo è morto dopo essere uscito di strada ed essere finito nel Bacchiglione in via Sant’Orsola. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo molte ore nel luogo dell’incidente in seguito alla segnalazione di un passante. La vittima è Nicolae Botnari di 38 anni e la sua auto era finita rovesciata fuoristrada all’interno del lungargine Donati, dopo la perdita di controllo.

Nicolae aveva trascorso il pomeriggio con amici. Un pic nic in vista della festa di compleanno. Doveva rientrare nella propria abitazione in zona Guizza ma non è mai tornato. Alla moglie aveva detto che il cellulare era quasi scarico e che stava ritornando. A notare l’auto nel Bacchiglione un passante la mattina di domenica.

I pompieri arrivati da Padova e da Venezia con l’elicottero Drago 149 con a bordo i sommozzatori per un primo soccorso, hanno estratto dall’auto quasi del tutto sommersa l’autista, purtroppo deceduto come accertato dal personale medico del Suem. Successivamente i sommozzatori del nucleo di Venezia hanno imbragato l’auto, che è stata recuperata con l’autogrù. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia di stato e locale presenti sul posto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.