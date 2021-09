Veneto: morto sul lavoro nella notte

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un’Ansa di stanotte riporta dell’ennesima morte sul lavoro in Veneto. Questa volta è successo a Cologna Veneta, in provincia di Verona, dopo che un uomo è rimasto schiacciato sotto ad un camion, in circostanze ancora da chiarire.

Sul posto il Suem 118 di Verona, intervenuto sul luogo con un ambulanza e un’auto medica. Le indagini stanno indagando anche i carabinieri. Vani i tentativi di rianimazione sul posto.