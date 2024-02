VENETO – Maxitamponamento sull’A27: 1 ferito (FOTO)

Alle 14:45 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A27 tra lo svincolo di Treviso Nord e l’allacciamento per l’A28 al km 37, nel territorio d Mareno di Piave per un incidente dove sono rimaste coinvolte 4 auto, una bisarca e un furgone che trasportava odorizzante per il gas.I vigili del fuoco accorsi da Treviso, hanno messo in sicurezza i mezzi, tra cui il furgone che trasportava tetraidrotiofene. Intatto il contenitore della sostanza chimica utilizzata per odorizzare i gas. Il ferito di una delle auto è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in pronto soccorso per accertamenti. Le altre persone coinvolte sono state assistite sul posto. Le cause del tamponamento sono al vaglio della Polstrada.