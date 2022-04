VENETO – Mamma partorisce per strada: il bimbo sta bene

Nato in… Piazza Libertà. “Debutta” così il bimbo nato stamane alle 10 a Giacciano con Baruchella in provincia di Rovigo, nato durante la corsa all’ospedale di Trecenta, della madre. La madre con le contrazioni era partita dal Comune di Castelnovo Bariano diretta all’ospedale. Alla guida dell’auto il marito, che si è fermato a Giacciano chiedendo aiuto in una farmacia. Sul posto è stata chiamata un’ambulanza del Suem. Il parto è andato a buon fine, con la ‘tifoseria’ dei passanti, sorpresi per quanto stava accadendo. Poi madre e bimbo sono stati portati all’ospedale di Rovigo.