Incendio di un ricovero attrezzi in via Pascoli nella notte scorsa, a San Donà di Piave. L’incendio ha bruciato tutto il materiale all’interno. I vigili del fuoco locali sono intervenuti, alle 3 di notte, con due autobotti e in breve tempo hanno spento e messo in sicurezza la casa vicna, che non ha subito danni. Operazioni di soccorso sono durate un’ora e mezza. Le cause sono al vaglio dei vigili intervenuti.