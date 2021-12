VENETO – L’impatto dei non vaccinati sugli ospedali (i dati per fasce d’età)

Ecco le tabelle riguardanti il tasso dei nuovi positivi e dei nuovi ricoveri per stato vaccinale in Veneto.

Per quanto riguarda i positivi si nota come i non vaccinati (in rosa) rappresentino la stragrande maggioranza dei contagiati in tutte le fasce d’età. Soprattutto come gli over 80 (fascia più coperta dai vaccini) sia la meno colpita. Nonostante fra gli over 80 i non vaccinati siano pochissimi, rappresentano la maggioranza assoluta dei contagiati.

RICOVERATI

Ancora più eloquente la tabella sui ricoverati. In tutte le fasce d’età, pur rappresentando i no vax una minoranza, rappresentano la larga maggioranza dei ricoverati con dati significativi già a partire dai 40 anni di età.