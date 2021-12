Veneto: la Procura chiede l’archiviazione per Luca Morisi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La Procura di Verona ha chiesto l’archiviazione per Luca Morisi, l’ex guru dei social della Lega, coinvolto lo scorso settembre in un’inchiesta per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti.

La Procura avrebbe chiesto l’archiviazione anche per un altro degli indagati, uno dei due romeni di vent’anni con cui Morisi aveva organizzato il festino a base di sesso e droga.