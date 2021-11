VENETO – Schianto nella notte, quattro morti: famiglia distrutta

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Quattro morti, tre donne e un uomo. Questo il bilancio del terribile incidente accaduto lungo la SS14, poco prima di mezzanotte, in località Pontegrandi a Quarto d’Altino. Sul posto vigili del fuoco, Suem, Carabinieri. I pompieri, arrivati da Mestre, hanno messo in sicurezza le due automobili, compresa una rovesciata e finita in un fossato, ed estratto gli occupanti. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte di tre persone: due donne e un uomo, oltre alla morte dell’altra conducente. Durante le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi la strada è rimasta chiusa. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4.

LE VITTIME

Distrutta una famiglia di origini romene che viveva a Jesolo. Nell’auto, una Ford Focus, vi era il padre Francisco Ciobanu (46 anni). Con lui la moglie Tatiana (40 anni) che si trovava alla guida e la figlia Diana Francesca di 21 anni.

A bordo dell’altra auto, una Toyota Yaris, vi era Piaser Jyotika, una ragazza 29enne di orgine indiana, che viveva a Mestre. Come scrive il Gazzettino, era originaria di Raighar (Chhattīsgarh, India). Aveva frequentato l’istituto magistrale Stefanini di Mestre ed era da poco fidanzata. A causare l’incidente, in base alle prima ricostruzioni, sarebbe stata lei, invadendo la corsia opposta.