VENETO – In arrivo temporali, grandinate e rischio allagamenti, ma anche allerta per disagio fisico per il caldo

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso in cui, alla luce delle previsioni meteo è stato decretato lo stato di attenzione idrogeologica per temporali nelle zone montane e pedemontane dell’Alto Piave bellunese, del Piave Pedemontano, Alto Brenta- Bacchiglione- Alpone e Adige-Garda e Monti Lessini.

Si segnala il possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani e collinari delle zone in allerta; possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione.

Le previsioni meteo di ARPAV indicano, infatti, che dal pomeriggio/sera di martedì 11 alla sera di giovedì 13 varie fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi, intervallate da pause anche prolungate. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate) specie su zone montane e pedemontane; in pianura locali fenomeni intensi non esclusi già nella notte tra martedì e mercoledì ma più probabili tra mercoledì sera e giovedì, in corrispondenza alla fase più significativa della perturbazione.

Date le previsioni meteo e preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso da ARPAV – Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio – U.O. Meteorologia e Climatologia in data 11/07/2023, in particolare sulla base delle previsioni per i giorni 12 e 13/07, formulate in forma di tendenza, allo scopo di informare gli enti destinatari con un congruo anticipo, consultato il Dirigente medico reperibile di turno, è stato inoltre dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per il giorno 12 luglio 2023 per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale, Pedemontana e Montana e per il giorno 13 luglio per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale, Pedemontana.

Si ricorda che per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il seguente numero verde 800 535 535 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800 990 009.