VENETO – Il Soccorso Alpino salva un cane sprofondato in una buca nell’Alta Via degli Eroi

Attorno alle 13.40 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, a seguito della chiamata del proprietario di un cane, finito in una buca nella neve profonda 5-6 metri sulla cresta di confine tra Treviso e Belluno. La bestiola, un pastore del Lagorai, stava camminando con un altro cane a fianco di una coppia, sul bordo del Sentiero Cai n. 156, l’Alta via numero 6 degli eroi, quando la neve aveva ceduto, facendolo sprofondare. Sul posto è intervenuto l’elicottero dei Vigili del fuoco decollato da Tessera, che ha sbarcato due vigili, per poi scendere a Fietta a imbarcare due soccorritori per eventuale supporto nelle operazioni, mentre sopraggiungeva anche una squadra del Soccorso speleologico. Il cane è stato recuperato e riconsegnato al proprietario.