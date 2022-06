VENETO – Il cane abbaia troppo: 76enne esce dalla finestra e spara un colpo, denunciato per minaccia

Un 76enne di Trebaseleghe è stato denunciato, la sera di lunedì 30 maggio, per minaccia aggravata. Il tutto è successo a causa del cagnolino di un 46enne che, durante la passeggiata, abbaiava spesso. Il continuo abbaiare del cane avrebbe infastidito l’anziano, che ha così aperto la finestra prendendosela con il proprietario; quindi, ha imbracciato il fucile ed esploso un colpo in aria, intimando all’uomo, che era in compagnia del figlio, oltre che del cane, di allontanarsi. Allertati i carabinieri di Camposampiero, i militari si sono quindi diretti dall’anziano, sequestrandogli il fucile a scopo cautelativo; oltre a questo, anche un revolver e varie cartucce di proiettili, tutto regolarmente denunciato e custodito in casa. È stato denunciato per minaccia aggravata, omessa custodia di arma e accensioni ed esplosioni pericolose.