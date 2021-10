Ecco i dati aggiornati sulle vaccinazioni in Veneto. Ormai l’84% della popolazione vaccinabile (over 12) ha ricevuto almeno una dose o perlomeno l’ha prenotata. Le vaccinazioni, in vista del 15 ottobre, giorno nel quale entra in vigore l’obbligo del green pass per i dipendenti, hanno subito una leggera accelerazione.