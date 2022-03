VENETO – Gancio di una gru precipita su un operaio, gravissimo 53enne

Nel pomeriggio di mercoledì, un grave incidente sul lavoro ha messo in pericolo di vita un uomo di 53 anni di origine marocchina. L’uomo, operaio, secondo quanto ricostruito, è stato vittima in zona industriale nel cantiere edile di proprietà della Prelios, a Vigasio. Il gancio di una gru si sarebbe staccato accidentalmente da un’altezza di venti metri, travolgendolo. In suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118 con automedica e ambulanza: le lesioni riportate dall’uomo sono gravissime ed è stato portato a Borgo Trento in codice rosso, in fin di vita. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale e i tecnici Spisal, per gli accertamenti del caso.