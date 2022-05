VENETO – Frontale tra auto e furgone: muore 85enne

Un 85enne di Montebelluna, Corrado Visentin, ha perso la vita ieri in un incidente avvenuto intorno alle 17.20, all’incrocio a Spineda di Riese Pio X, tra via Costanza e via Cendrole. Il fatale frontale è avvenuto tra un furgoncino e una Peugeot. La polizia locale sta ancora vagliando le cause dell’incidente. Sul posto, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto, ambulanza, automedica ed elicottero del Suem 118.

L’uomo, di 85 anni, a bordo dell’auto, non ha avuto chance, nonostante i tentativi di rianimazione: troppo gravi le ferite; il guidatore, di 67 anni, è rimasto anch’esso ferito, e come lui anche la moglie di Visentin, di 75 anni. Lesioni lievi invece per i due giovani a bordo del furgone: C.A., 23 anni, e T.L., 17. Secondo quanto ricostruito, la macchina non avrebbe rispettato lo stop, impattando così col furgone.