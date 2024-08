VENETO – Finiscono con l’auto nel fossato: madre e figlio feriti

Intervento dei vigili del fuoco alle 11 di venerdì 2 agosto per soccorrere due persone a bordo di un’auto finita in un fossato lungo la SP59, a Caorle (VE): due persone ferite.

Ad estrarre l’uomo alla guida con la mamma a bordo, entrambi incastrati nel mezzo,

ci ha pensato la squadra dei vigili del fuoco di San Donà di Piave. Dopo averli recuperati, i due sono poi stati affidati alle cure del personale sanitario.

In supporto ma non più necessarie, l’autogru della centrale di Mestre, l’elicottero del reparto volo di Venezia con i sommozzatori a bordo e i sommozzatori con il furgone da Vicenza.

Sul posto anche le forze di polizia per l’accertamento sulle cause del sinistro.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 12:45.