VENETO – Incidente tra un camion e 2 auto: 1 morta e 1 ferita in A4

Aggiornamento ore 16- Poco prima delle 12:00 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4, al km 434+400, tra San Stino di Livenza e Cessalto, in direzione Venezia, a seguito di un tamponamento di un mezzo pesante da parte di un’auto. Quest’ultima, dopo l’impatto, si è schiantata lateralmente contro un’altra vettura in transito. Grave il bilancio: una donna è deceduta, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita.Le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Motta di Livenza e San Donà di Piave, hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e a estrarre le due conducenti dalle auto. Purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi, il medico ha dichiarato il decesso di una delle donne, mentre l’altra è stata stabilizzata e trasferita in ospedale.Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore e mezza, con la riapertura del tratto autostradale.

