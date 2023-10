VENETO – Due donne e 4 bimbi si perdono nel Cansiglio: recuperati dal Soccorso alpino

Sabato sera verso le 19.15 il Soccorso alpino dell’Alpago è stato attivato per un gruppo di persone che avevano smarrito l’orientamento in Cansiglio. Due escursioniste di 43 e 44 anni, con quattro bambini tra i 10 e 14 anni, di Mareno di Piave (TV), erano saliti dall’Archeton verso Crosetta per prendere il sentiero 0 Slipari che arriva al Bus della Lun, ma iniziato a vagare cercando la traccia invano. Una squadra è risalita al punto dove si trovavano i sei, li ha raggiunti, ricondotti sul sentiero e riaccompagnati alla strada. L’intervento si è concluso verso le 22.30.