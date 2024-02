VENETO – Doppio intervento in montagna per due feriti

Belluno, 18 – 02 – 24

Attorno alle 12.15 la Centrale del 118 è stata attivata per uno scialpinista che si era fatto male a Mondeval, nel Comune di San Vito di Cadore. Il 29enne di Altavilla Vicentina (VI), che aveva riportato un sospetto trauma al ginocchio, è stato recuperato dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore e trasportato in ospedale. Poco dopo, verso le 12.45, il Soccorso alpino della Val Biois è stato allertato per un’escursionista infortunatasi in discesa dal Piz Croce, a San Tomaso Agordino. La 69enne di Mestre (VE), che faceva parte di una comitiva di una trentina di persone, aveva messo male il piede durante la camminata di rientro. Con il gruppo aveva raggiunto Malga Zervenest, dove si era fermata in attesa dei soccorsi. Una squadra ha risalito la ripida strada forestale fin dove è stato possibile a causa della presenza di ghiaccio, per poi proseguire una ventina di minuti a piedi. L’infermiera di Stazione ha valutato le condizioni della donna, che lamentava dolore a una caviglia. Dopo averle immobilizzato il piede, i soccorritori l’hanno imbarellata, trasportata fino alla jeep e da lì all’abitato, da dove si è allontanata autonomamente con i propri mezzi, quando sono arrivati i compagni.