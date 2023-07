VENETO – Dopo una rissa chiusa la discoteca Muretto di Jesolo per una settimana

Il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, ha sospeso da oggi per una settimana l’attività della storica discoteca jesolana Muretto, probabilmente la più famosa del Veneto. Questo in seguito alla avvenuta lo scorso 3 luglio, di mattina, fra un gruppo di ragazzi e la sicurezza del locale. In quell’occasione tre clienti hanno dovuto ricorrere a cure mediche. Dopo accertamenti, alcuni dei buttafuori non erano iscritti nell’elenco prefettizio e nessuno di loro aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.