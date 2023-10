VENETO – Dal 5 ottobre c’è il treno della Salute

Torna in Veneto il Treno della Salute: dal 5 ottobre farà tappa in diverse città della nostra regione, fermandosi nelle principali stazioni, per alcuni giorni e offrendo, a chi lo desidera, controlli per la propria salute e consigli per uno stile di vita sano ed equilibrato.

Una speciale iniziativa di divulgazione sanitaria, giunta alla V edizione e realizzata da Medici con l’Africa Cuamm con il sostegno della Regione Veneto e in collaborazione con Trenitalia e Ferrovieri con l’Africa.

Il taglio del nastro ufficiale è previsto per giovedì 5 ottobre, alle ore 10, nella stazione di Venezia-Santa Lucia, al binario 14, alla presenza della Vicepresidente della Regione Elisa De Berti e dell’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin. Presenti anche Don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, Ivan Aggazio di Trenitalia e Nicola Samà, presidente del Gruppo Ferrovieri per l’Africa.