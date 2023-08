VENETO – Da 40° alla neve sulla Marmolada

L’annunciato crollo termico c’è stato. Mentre la pianura è battuta da piogge, l’alta montagna rivede la neve, come accade sulla Marmolada.

I fiocchi bianchi sono caduti la notte scorsa, con buona intensità nella parte più alta del massiccio, ridando l’aspetto più consueto al ghiacciaio.

Ai 3.334 metri della capanna di Punta Penia, il rifugio gestito da Carlo Budel, si misuravano stamane 10-15 centimetri di neve fresca, e temperatura sotto lo zero.

Un toccasa per questa ‘vedetta’ del cambiamento climatico, che dopo il terribile crollo del seracco nel 2022 ha vissuto questa estate un’altra stagione con temperature eccezionali a questa quota, e termometro sempre sopra gli zero gradi, anche di notte.